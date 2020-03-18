櫃買中心表示，自今（109）年3月23日起興櫃市場將實施兩項新制度，包含興櫃股票股價升降單位新制，及興櫃股票訊息面暫停交易機制；興櫃股票申報買賣價格之最低單位將由現行單一固定升降單位（0.01元）調整為依股價高低區分為6個級距，與上櫃（上市）股票一致。興櫃股票升降單位的調整可提升興櫃股票推薦證券商報價品質及交易系統效能，且更符合投資人交易習慣。

櫃買中心指出，3月23日起實施興櫃股票訊息面暫停交易機制，是為了使興櫃公司於股票交易時間內發生或公告之重大訊息具充分時間廣泛公開，以降低資訊不對稱情事並提供投資人訊息消化時間。未來倘興櫃公司因有部分重大訊息待公布或董事會決議重大事項等特殊原因（如合併、收購、分割、嚴重減產停工、其他對股東權益或證券價格有重大影響者），櫃買中心得主動或依興櫃公司於前述事項公布或決議之前一個營業日申請，暫停其股票交易，興櫃公司在公開相關訊息後，須再向櫃買中心申請自次一營業日起恢復交易。

櫃買中心表示，配合興櫃股票前揭新制的實施，目前已開放證券商可於平日下午3點至6點進行系統測試，並已規劃於今年3月22日（星期日）舉辦上線前相關系統市場實況模擬測試，提醒各證券商務必參與系統測試，以利興櫃股票交易機制運作順暢。

(工商 )