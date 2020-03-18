新冠肺炎疫情擴散，在野黨立委頻頻要求總統蔡英文頒發緊急命令，總統府發言人張惇涵表示，是否發布緊急命令，仍必須要從實際需求面來看必要性，我國自解嚴後，只有1999年九二一地震後曾發布緊急命令，目前暫無總統頒布緊急命令的需求。

張惇涵指出，緊急命令是國家遭遇緊急危難或應付財政經濟上重大變故，而欠缺足夠法律授權進行必要的處置時所發布，至於總統發布緊急命令之憲政職權，於憲法及憲法增修條文皆有明確規定，亦必須提交立法院追認，以符合民主憲政秩序。

他表示，此次疫情能夠在立法院朝野各政黨的共同努力下，以最快立法效率，通過特別條例與特別預算。台灣歷經抗SARS經驗後，所修正的傳染病防治法及相關防疫準備也相當完備。因此，是否發布緊急命令，仍必須要從實際需求面來看必要性。

張惇涵舉例，我國自解嚴後，只有1999年921震災後曾發布過緊急命令，其餘重大災害，包括2003年SARS疫情時，社會也有相關的討論，但當時也並沒有發布緊急命令。截至目前，包括國民出入境相關限制在內等防疫措施，包括防疫特別條例、傳染病防治法等都有適用法律基礎及授權，足以因應當前防疫上的必要，目前暫無總統頒布緊急命令的需求。

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