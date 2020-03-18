慶祝5周年，eslite hotel誠品行旅開飯店先例，完整串連誠品事業體實體與網路通路的強大資源，共同推出「解悶逛誠品︱發票變現金」禮遇活動，即日起至4月30日，凡誠品人會員或累計卡友持全台誠品書店、誠品生活或誠品網路書店之同日實體發票（以累計三張同日發票為限，可跨店累計），即可將發票變現金，直接至誠品行旅折抵住房或用餐費用，住房最高可享全額折抵（每人最多以入住兩晚為限）、用餐最高可享半價折抵（每筆折抵金額以4,000元為上限），於發票開立後60天以內皆可自在使用。

「解悶逛誠品︱發票變現金」禮遇活動，即日起至4/30止，凡持有台灣誠品人會員卡及累計卡之卡友，憑全台誠品生活、誠品書店（含兒童館、音樂館、文具館、精品館、living project、伊織）、誠品網路書店之同日消費實體發票，即可直接至誠品行旅折抵住房或用餐費用，單次最多以折抵三張同日發票為上限，可享跨店累計，並於發票開立後60天內自在使用，最後使用期限至6/30止。

誠品行旅表示，凡於4/30之前透過官網或電話訂房，即可享誠品行旅住宿最高全額折抵優惠，雅緻客房每房6,000元+10％、經典客房每房7,000元+10％、行政套房每房9,000元+10％，依各房型房價為折抵上限，會員本人可持實體發票全額折抵單間單晚住房費用，每人最多以入住2晚為限。每房皆含The Chapter Cafe晨光早餐、The Lounge大廳書坊迎賓茶食、健身房恣意暢用等禮遇，週末及連續假日不另外加價。

除了住房享受之外，喜愛美食的饕客旅人亦可選擇誠品行旅的用餐禮遇，活動期間可享最高半價折抵（酒水、飲料除外），折抵金額以4,000元為上限，可與親人好友至The Chapter Cafe享用無國界料理食趣，或至In Between之間餐廳品嚐主廚的創意義法美饌。位於一樓的The Chapter Cafe，以愜意樂活的態度融入料理之中，提供早餐、下午茶及各式道地佳餚等全天候餐食。

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