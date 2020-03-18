新冠肺炎疫情持續延燒，口罩需求量供不應求，口罩布套也掀起搶購熱潮，北市教育局為擴大高職教學層面，特別和興采實業公司、亞東技術學院及高職部設有家政科學校，共同舉辦產學合作計畫，在北市永樂市場T FASHION時尚基地以「走秀」方式展演專題成果，並邀請國際級名師示範，指導學生以口罩設計結合台北時尚。

教育局表示，近日因疫情掀起口罩搶購熱潮，稻江護家家政科在寒假期間發起自製口罩布套，各種型式的口罩布套，可延長防疫口罩的使用期限，由稻江護家、育達高職、喬治高職等學校，與興采實業公司辦理產學合作。

成果展演邀請T FASHION時尚基地理事長溫筱鴻老師，指導學生以口罩設計結合台北時尚，由學生設計口罩後結合時尚概念設計成果展服飾，舉辦現場走秀活動，讓口罩結合服飾的穿搭多一分驚喜感。

現場還有T FASHION時尚基地駐點國際級名師示範服裝設計，讓參觀高職學生體驗家政群的設計魅力，並觀看設計師現場發揮設計功力的能力，未來3所家政群技高也會與T FASHION基地進行課程教學合作，連接學生與業界產業，並增加學生與新銳設計師學習及媒合機會。

(中時 )