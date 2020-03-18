108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽4強決賽本周末登場，球迷可透過轉播為支持球隊加油。（影片嵌入自SSU大專學生運動網）

108學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男、女一級本周末決戰台北小巨蛋，今天召開賽前記者會，參賽隊伍展現必勝決心，要為自己、支持者打出最後2場漂亮的球賽。

公開女一級衛冕軍佛光大學，歷經冠軍陣容5人離隊，經過一番掙扎才進入4強，教練楊淑淨表示，球隊明星球員不多，必須靠團隊作戰，4強賽再戰世新大學，佛光大學王竫婷回應：「保持平常心去打。」

公開女一級另一場4強賽，由文化大學對壘北市大學，文化大學力拚隊史第20冠，得分主力戴宜庭說：「對於4強賽，我們力求透過團防守帶動進攻，減少失誤、多溝通。」

北市大上季打出11連勝，卻在4強賽輸給世新無緣爭冠，教練錢薇娟說：「球隊最大優點就是本季沒有連勝，上季我們在4強賽輸了不該輸的比賽，今年想扳回一城，比較可惜的是我們看板球星身材不夠高大，但是沒關係，我鼓勵球員辣椒雖小但要辣，我們會全力以赴！」

由於新冠肺炎疫情，UBA決賽周進行閉門比賽，大專體總盡力聯繫球迷與球隊的感情，推出不少線上活動，例如「富邦人壽UBA空氣籃球我挺我隊」，邀請球迷隔空為球隊打氣，可抽adidas運動裝備；MOMO購物網於3月10日至21日舉辦「人氣球隊投票」，人氣最高的男女球隊可透過球迷集氣獲得購物金2萬元。

(中時 )