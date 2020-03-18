預防登革熱暴發，雲林縣北港鎮公所斥資百萬元消毒。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮公所為因應新冠肺炎疫情延燒，上個月展開公共場所消毒工作，18日再針對登革熱疫情進行全鎮消毒，強調北港朝天宮媽祖廟進香遊客眾多，特別編列上百萬元消毒經費，避免2種疫情同時暴發增添防疫困難度。

北港鎮公所往年都會進行2次預防登革熱全鎮消毒，今年新冠肺炎疫情持續擴大，民眾都希望加強消毒，以免要同時面臨兩種疫情的威脅，因此公所決定將全鎮消毒增至3次，18日請專業消毒公司依序至各里消毒，預計本月底可完成消毒工作。

北港鎮長蕭永義表示，上個月新冠肺炎疫情開始蔓延，他認為有必要未雨綢繆，因此針對公園、游泳池、體育館等公共場所，進行每周2次的消毒，民眾反應都很好，覺得定期消毒可以保護抗力較弱的老人家與小朋友。

蕭永義說，登革熱流行期約在每年4月，以往公所都是在4月開始消毒，今年特別提早至3月，主要是配合新冠肺炎疫情的持續擴大，加上北港朝天宮今年取消農曆3月媽祖遶境活動，許多信眾提前來參拜，盡早消毒可以抑制各種細菌病毒的滋生，同時也讓鎮民更放心。

鎮公所指出，2015年登革熱造成全台4萬餘人感染，200餘人死亡，疫情慘重，公共場所定期消毒加上全鎮消毒雙管齊下，可以大幅度減少登革熱大流行的機率，讓大家更專注防範新冠肺炎，避免2種疫情同時暴發，造成民眾的恐慌。

(中時 )