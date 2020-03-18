又到灰面鵟鷹過境高峰，年年鷹揚八卦賞鷹活動是彰化生態盛會，吸引全國各地鳥友、親子一起來，今年為了防疫沒有安排賞鷹公車和攤位，仍鼓舞一起到戶外看鷹群翱翔，欣賞八卦山的生態之美。（吳敏菁攝）

又到灰面鵟鷹過境高峰，年年鷹揚八卦賞鷹活動是彰化生態盛會，吸引全國各地鳥友、親子一起來，今年為了防疫沒有安排賞鷹公車和攤位，仍鼓舞一起到戶外看鷹群翱翔，欣賞八卦山的生態之美。（吳敏菁攝）

年年灰面鵟鷹過境八卦山的天空，賞鷹成了全民傳統。（彰化縣野鳥學會許智揚攝影／吳敏菁彰化傳真）

彰化的天空又「鷹姿煥發」了，灰面鵟鷹年年在清明前過境八卦山，邁入第27年的「鷹揚八卦」賞鷹活動已成全國矚目的生態大戲，今年為了防疫，沒安排賞鷹公車，也取消聚會活動和攤位，仍鼓舞親近山林，欣賞飛鷹翱翔天際，觀察淺山的豐富的生態。

縣長王惠美表示，每年春分前後3至4月，灰面鵟鷹從南台灣千里迢迢，過境八卦山脈，又稱南路鷹、清明鳥，清晨起鷹、傍晚落鷹，以及鷹群急速起落形成的「鷹柱」，都是難得一見的生態奇觀，感謝彰化縣野鳥學會喚起保育情懷、深入調查，近3年來過境數量約在1萬6000到1萬8000隻，讓「南路鷹，一萬死九千」悲劇不再上演。

彰化縣野鳥學會理事長謝孟霖指出，今年統計到17日止，過境數量已經超過4000隻，過境時呈現常態分配，從2、3隻一路越來越多，最高峰還沒到，預計1萬隻灰面鵟鷹將集中在未來兩個禮拜內過境。

八卦山蘊藏的生物多樣性也很豐富，如穿山甲、赤腹松鼠、白鼻心、紫斑蝶等，而灰面鵟鷹是1998年經票選，成為最能代表彰化的「縣鳥」。

彰化縣野鳥協會調查，八卦山除了灰面鵟鷹過境數量可觀，同時記錄到鳳頭蒼鷹、大冠鷲、松雀鷹、蜂鷹、黑翅鳶、鵟、魚鷹、紅隼、遊隼等，「鷹揚八卦」果真名不虛傳。

(中時 )