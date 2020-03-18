嘉義市長黃敏惠強調北棟大樓一定蓋。（廖素慧攝）

嘉義市北棟大樓延宕15年沒有蓋，議員18日憂慮中央補助款21億「飛了」、物價上漲致建材成本提高等問題，督促市府加速推展，市長黃敏惠表示，北棟大樓一定蓋，預計今年向中央提出興建計畫，朝OT方向推動。

嘉義市政府原擬蓋南北棟市政大樓「雙子星計畫」，但南棟於2005年完成啟用後，北棟規畫案，市府與原設計建築師發生訴訟，延宕至今，中央補助北棟經費約21億元持續保留，市議會臨時會18日聽取市府報告，張榮藏、蔡文旭、凌子楚、孫貫志、李奕德、戴寧、傅大偉等議員也表示意見。

張榮藏說，21億雖然保留，但難保中央政策變動，經費就不保了，新冠肺炎疫情衝擊經濟，值此之際興建北棟大樓，可以帶動內需，提振經濟，促進商機及就業機會。

蔡文旭說，北棟大樓延宕10多年，建築成本已大幅上漲，相同的經費以前能蓋1.7萬坪，現在只能蓋6800坪，市府要考慮成本增加的財務問題，不能沒有規畫。

黃敏惠說，南棟大樓的水電及維護費用龐大，因此希望北棟大樓設計能考量到節能效果，也有考慮物價波動的建築成本，才會爭取經費從14億增加為21億。

黃敏惠說，北棟是機關用地，一定會蓋，朝OT方向規畫，希望是一棟多功能用途的辦公大樓，部分樓層委外做商業營運，以期讓大樓永續經營。

市府表示，19日下午2時在嘉義市府8樓會議室辦公聽會，邀請議員、嘉義市建築師工會、里長等各界人士提供意見。

(中時 )