中國電器去年出售桃園廠土地資產獲利9億多元挹注，稅後淨利8.01億元，淨利歸屬母公司近7.63億元，EPS為1.94元，今日董事會決議每股配發現金股利1.2元，並決定再度辦理現金減資10％，每股可退回1元，總計每股可分2.2元現金。

中電去年合併營收23.54億元，憑藉出售桃園龜山廠房及土地給英業達集團，處分資產獲利的挹注，稅後淨利8.01億元，EPS為1.94元，今（18）日董事會決議每股配發現金股利1.2元，配息率61.86％，以今日收盤價11.70元計算，現金殖利率10.26％。

中電今日董事會也通過辦理現金減資10％，每股退還股款1元，減資後實收資本額32.27億元，全案將提至5月28日股東會討論，等全案通過後將向主管機關申請，待核准後，另訂減資基準日等相關事宜。

中電指出，因應5G世代來臨，市場銷售型態也隨著消費模式改變而產生變化，加上節能環保意識持續提升，讓LED照明更普及化，加速照明產業劇變。中電積極進行資源重整及流程改善，經營績效逐步提升。現階段，中電資金充裕且營運穩健，董事會才會決議辦理減資，調整資本結構，讓資金配置最佳化，並提升股東權益報酬率。

中電指出，中電深耕台灣市場65年，擁有品牌及通路優勢，面對未來環境變遷及市場挑戰，將採深耕廣耘通路策略，針對區域特性開發潛力市場，另迎向智能照明世代，將結合資通訊平台，開發適應性機能智慧新商品，符合節能、環保、健康等複合機能新產品來滿足人們需求，讓中電再創營運佳績。

(工商 )