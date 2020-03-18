國民黨北市議員王浩遭周刊爆與已婚的北市家暴防治中心主任陳淑娟幽會，還為了幫陳淑娟喬北市社會局副局長一職，逼退社會局長陳雪慧。王浩18日駁斥是與陳淑娟一起協助1名個案失婚婦女，並反控陳雪慧報復去爆料，曾傳內褲照給他。北市府回應，查無開案紀錄，陳雪慧態度認真，王浩的私下互動不予評論。

陳淑娟稱，是有個案向王浩求助，所以王請她去評估，他們是個別去，因不是在體制內作協助，因此沒列成個案，她都利用午休跟傍晚去看個案。

北市府副發言人黃瀞瑩表示，關於王浩請託關懷個案，經查確無開案紀錄，針對該個案，北市府將展開調查輔導訪視是否屬實，以及程序上是否失去中立立場與界線；另該個案關懷近2個月，應屬複雜性個案輔導訪視，按程序社工必須有個案訪視紀錄或提出研討。

黃瀞瑩也強調，陳雪慧工作態度認真，在任內達成多項政策目標，至於王浩公開與他人私下互動記錄一事，市府不予置評，對於議員與本府員工私下互動，市府也不予評論。

(中時 )