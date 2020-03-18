台灣近日新冠肺炎境外移入案例激增，18日上午衛福部長陳時中偕同外交部長吳釗燮宣布，自3月19日0時起，禁止非本國籍人士入境。外交部發言人歐江安也於18日下午召開記者會對外說明回應問題。

1.外交部宣布的管制措施，是否即為取消外籍人士免簽證／落地簽證／電子簽證等來台簽證待遇？已持有有效簽證者是否仍可入境？

答：外交部宣布的措施是因應新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大。非本國籍人士，除非符合特定事由，不得以免簽證或持簽證入境我國。符合特定條件的非本國籍人士應備妥相關文件，由移民署國境線上查驗人員認定是否准予入境。另持有駐外館處核發特別入境許可者，或是有效居留證（官員證），可逕由移民署查驗後入境。

2.「其他特別許可」的情況有哪些？可否舉例？

答：駐外館處受理特別入境許可事由除符合公告特殊入境條件的事由外，尚包括重大緊急人道考量，以及其他經中央目的事業主關機關許可等，確有必要急需來臺者。

3.已入境我國的外國人可否在台延長簽證停留期限？

答：除非當事人有重大不可抗力事由，否則不得延長在台停留期限。另外，我國並未因疫情限制外籍人士出境。尚外籍人士簽證停留期限即將屆滿，則應依規定離境。

4.國人或在台合法居留的外籍人士，其外籍配偶及未成年子女如果沒有居留證，還可以入境嗎？

答：可向我駐外館處申請「特別入境許可」來台。

5.外國人是否可向我國中央目的事業主管機關申請許可函？

答：可以。外籍人士可向我國中央目的事業主管機關申請許可函，惟其來臺事由必須符合「外交公務，商務履約，或是其他經特別許可者」，否則仍無法入境。

6.單純來台洽商者（僅洽辦工商事務，非履約）是否可以入境？

答：倘無法出示企業履約的證明，或是主管機關核發的應聘／履約許可函，則無法入境。

7.外籍移工是否屬於「經特別許可」的範圍？

答：外籍移工經勞動部核發許可者，可持駐外館處核發的移工簽證入境我國。

8.可入境我國者，是否仍須配合相關檢疫措施？

答：是。檢疫措施的詳細說明，請參考衛生福利部疾病管制署網站公告的「具感染風險民眾追蹤管理機制」。

根據中央流行疫情指揮中心稍早的記者會公布，我國今日再爆增23例確診案例，正式突破百例確診。其中71例為境外移入、29例為本土病例。為因應防疫的非常時期，相關政府部門也呼籲民眾，暫緩不必要的出國旅遊計畫，避免成為防疫破口。

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(中時電子報)