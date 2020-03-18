沙鹿高工自製有機肥進行植栽。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

車籠埔國小食農教育。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台中市訂定校園食農教育總體計畫，讓學生認識在地農業文化、正確飲食生活方式等，並體驗農事和製作飲食，強調友善環境的農耕方式。教育局18日舉辦108年度台中市校園食農教育成果發表會；邀請國光、新成國小及沙鹿高工、霧峰農工及車籠埔國小等5所績優學校分享食農教育推動經驗。

教育局表示，市府將持續投入經費協助學校推動食農教育，今日成果發表會除邀請5校分享經驗、鼓勵校際互動學習外，教育局專門委員賴緣如也在會上頒發獎狀給15所獲評校園食農教育特色績優學校。

教育局說，國光國小曾獲台中市低碳校園認證，以農作體驗、植物與鳥為彈性課程主題，對低中高年級均規劃課程，校園農作體驗採用友善無毒的自然農法，並蒐集學校落葉枯枝與午餐生廚餘、咖啡渣等，自行製作綠堆肥。

新成國小在校園洗手台改造的農園裡栽種食蟲植物及各式蔬菜，並使用新興農業科技「以色列滴灌技術」，讓農園有效運用水源，也教導學童用自種蔬菜製作豬籠草蒸飯、客家淡菜肉丸等。沙鹿高工製作有機堆肥，並利用環保水廉綠網植栽降低室內溫度，達到節能減碳效果。

霧峰農工融合食農教育、餐飲美學、再生能源發展4學分食農選修課程，讓師生認識在地農業、當季糧食、低碳生活、廚餘堆肥及有機栽種的重要性。車籠埔國小讓學生體驗挖土、拔草抓蟲、割稻收成，不僅學習到技能，並結合108課綱將食農教育規劃為主題課程，更在去年農委會農糧署「推動食米食農學園計畫」獲評全國評鑑績優學校。

教育局強調，台中市食農教育包括環境教育、農事教育、飲食教育等主題，實施對象涵蓋高中職、國中及國小，規劃許多相關課程或體驗活動，希望建立學生正確的營養知識，培養感恩、尊重生命與永續發展的態度。

(中時 )