海巡署岸巡隊不但是守護漁港安全的堡壘，更是民眾海上救生的菩薩。在陸地巡邏時，不論是獨居老人送食，或是關心地方弱勢，都是漁港居民的好「厝邊」。《海巡署長室 Coast Guard》今天分享了一篇，岸巡隊員凌晨遇到著急民眾，請求協尋「毛小孩」的真實案例，結果不到兩分鐘走失整晚的狗狗竟然就出現在眼前，讓主人又驚又喜，PO文裡感嘆「世界上最遙遠的距離之一，是我們明明只有兩分鐘的距離，卻找不到彼此。」！

《海巡署長室 Coast Guard》，將毛小孩與主人的走失、擔心、重逢的轉折過程，用幽默擬人化的語言，讓人感受岸巡官兵的熱情。署長陳國恩說，海巡有一部分的工作是幫助離散的人們再次團圓，有時是生的喜悅，有時是死的離別，有時甚至只是3個小時的失蹤；但無論結果如何，能幫助失蹤者回家、解開原本心中永遠的焦慮與痛楚，是我們最開心的事了。

陳國恩在臉書分享的PO文寫著：

前天早上四點多，天色未亮，一對母子遇見正在淡水漁人碼頭巡邏的同仁後，神情疲憊地問道：「不好意思，請問你們有看到Money嗎？牠不見了。」

原來，Money是一隻黑色的米克斯，晚上一點多跟著家人到附近散步時，不小心走失了。雖然當下大家馬上散出尋找，仍不見蹤影。

幾個小時過去，他們不只找遍了漁港周圍，也到附近的派出所、飯店一一詢問，一直到凌晨四點多，仍然沒有任何消息。

岸巡隊凌晨巡邏，2分鐘找回走失整晚的毛小孩money。（圖取自海巡署長室臉書）

同仁聽了之後也相當擔心，向他們留下了聯絡方式及Money的照片後，即將相關訊息轉發單位同仁，請大家幫忙留意。

但神奇的事來了！訊息才發出去五分鐘，同仁又再次被攔了下來，一隻黑色米克斯神情疲憊地向他問道：「不好意思，請問你們有看到我家的鏟屎官嗎？他們不見了。」

拿出照片比對眼前的狗狗，「黑色米克斯、紅色項圈、花色方形衣服……你就是Money啊！」

同仁請牠留步後，馬上聯繫剛剛那對母子，表示Money正在他身旁。不到兩分鐘，他們立刻衝了回來，雙方紅著眼眶抱在一起、互相哭罵著：「你是跑去哪裡了，一直找不到你！」

原來世界上最遙遠的距離之一，是我們明明只有兩分鐘的距離，卻找不到彼此。

(中時電子報)