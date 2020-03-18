台南左鎮區公所18日舉行「植樹月」活動，上午在草山南167-1線308高地道路兩旁的閒置空地種植洋紅風鈴木、大花紫薇等樹苗。（劉秀芬攝）

台南左鎮區公所18日舉行「植樹月」活動，上午在草山南167-1線308高地道路兩旁的閒置空地種植洋紅風鈴木、大花紫薇等樹苗。（劉秀芬攝）

台南左鎮區公所18日舉行「植樹月」活動，上午在草山南167-1線308高地道路兩旁的閒置空地，種植洋紅風鈴木、大花紫薇等樹苗，期望未來樹苗長大後，能成為景觀廊道，不同的月份有不同的花海美景，帶動草山觀光發展。

草山南167-1線道路位於山稜線上，為台南市左鎮區與高雄市內門區的交界處，往西遠眺可將草山月世界的特殊地形景觀盡收眼裡，往東俯瞰可觀賞高雄內門全景。

區公所今年植樹月向市府申請1500株樹苗，有洋紅風鈴木、黃金風鈴木、羊蹄甲、藍花楹、阿勃勒、大花紫薇等不同季節開花的樹苗，18日由區長李燿州及各里里長、社區發展協會、山愛你西拉雅義工隊於308高地茅草涼亭旁先栽種25顆，其他上千株花樹將陸續栽種在左鎮各社區及景點。

李燿州表示，左鎮擁有全台分布最廣大的泥岩地形，草山月世界及二寮的日出與雲海景觀遠近馳名，希望藉由這些花樹，由「點」擴展至左鎮全區，建構自然美麗的綠色生活環境，不僅達成綠美化目標，也期盼來日樹花盛開，能增添遊客賞景樂趣。

近期市府觀旅局也著手檢視南171線的侏儸紀、馬頭、要月橋、巨鱷等觀光景點硬體設施修繕，以建構一個安全的旅遊環境，來帶動左鎮觀光產業。

(中時 )