路透社報導，週三，法國派出軍隊，將部份的新冠病毒患者，從法國東部撤離到南部城市土倫(Toulon)的一家軍事醫院，希望緩解醫院的壓力，許多醫院沒有足夠的重症監護病房。

軍方說，其中有6名重症患者，是利用配備重症監護設備的軍機來轉移。

(中時電子報)