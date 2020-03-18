法國出動部隊 轉移新冠患者前往軍醫院 18:202020/03/18 中時電子報 江飛宇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法國為減緩醫院的新冠肺炎看護壓力，轉移一些患者前往軍醫院，也動用軍機來轉送。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透社報導，週三，法國派出軍隊，將部份的新冠病毒患者，從法國東部撤離到南部城市土倫(Toulon)的一家軍事醫院，希望緩解醫院的壓力，許多醫院沒有足夠的重症監護病房。 軍方說，其中有6名重症患者，是利用配備重症監護設備的軍機來轉移。 文章來源：French army flies coronavirus patients to military hospital (中時電子報) #法國 #醫院 #重症 #軍醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 發哨人被訓斥 網友怒批醫院領導 04:092020/03/15 焦點新聞 Micro LED搶當下世代主流 仍有兩關要過 04:092020/03/15 產業．科技 天價救命 新冠重症用錢抗疫 04:092020/03/17 焦點新聞 馬克宏如何帶領法國變革？必須先放棄自己的國家 12:002020/03/17 時事 𡘙師傅999個3主菜便當 送進高雄長庚給醫護補元氣 14:522020/03/17 生活 向醫護、醫檢師致敬 企業送養樂多、蔓越莓酥和護手霜 19:072020/03/17 生活 發燒就被趕到急診室和疑似病患共處 民眾質疑萬芳醫院分流有問題 23:182020/03/17 生活 公立醫院衝第1線 私立準備上陣 04:102020/03/18 生活新聞 看診量減15％ 醫療部署更具彈性 04:102020/03/18 生活新聞 重症只能獨自死亡！義大利醫療崩潰 前線女醫：我倒了也排不到插管 11:342020/03/18 國際 國際熱門新聞 早說過！美CDC主管：稱「中國病毒」是錯誤的 - 國際 川普嚇到！研究：美恐有220萬人死於新冠肺炎 - 國際 英國確診增至1950例 終於捨棄佛系防疫 - 國際 馬來西亞宣布「鎖國」！6大措施防疫情惡化 - 國際 美軍釋出5百萬片N95口罩協助防疫 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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