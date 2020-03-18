國民黨即將啟動改革，由於黨產遭凍結，財務穩健與延續成為重要課題。詢及未來有無進一步人事精簡，新任國民黨副祕書長、前立委柯志恩今天受訪表示，目前為止，精簡已經到最低點，反而是要強化行政效率。

國民黨主席江啟臣昨天和前主席洪秀柱對談時，提到「我是臺灣人，也是中國人」。柯志恩說，江的前提是，中國指的是中華民國，但被簡化成認同對岸，有機會的話，江會自己澄清。

柯志恩補充，以她對江啟臣的了解，江應該是要強調他中華民國的國民，「我是臺灣人，也是中華民國的國民」，的確有更多人希望江啟臣做進一步澄清。

談到江啟臣請她當副祕書長的任務，柯志恩說，主席希望他們能夠把國民黨的論述講清楚，包括青年參與與兩岸論述，不能只是空談，還要透過更多人的腦力激盪，加入更多知識與專家學者，年輕人資料蒐集並回饋，做出未來整個方向的改革。

柯志恩表示，主席也希望他們能到各縣市，分工聆聽年輕人對國民黨的想法，先讓大家不要討厭國民黨，透過不同方式進而認同國民黨。

有中常委關心若身兼立委的主席參加黨團甲級動員，無法主席中常會，是否由祕書長兼副主席，柯志恩說，主席有其考量，文傳會主委王育敏說，目前沒有要設立副主席。

(中時 )