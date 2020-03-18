法治時報社長黃越宏，不滿台北地檢署檢察官林達接受媒體採訪時，影射他對法官「施壓」，意圖影響審判結果，提告求償120萬元。台北地院今宣判，認為黃的行為確實易讓外界誤解，且黃身為知名司法記者，可受公評，遂判黃敗訴，可上訴。

本案源於前幸福人壽董事長鄧文聰，被控掏空公司資產127億元，有媒體報導「鄧文聰掏空案驚爆一審法官遭關說脅迫」，影射黃越宏關說司法。北院調查後，以新聞稿澄清承審法官、審判長並不認為遭關說或脅迫。

對於北院的新聞稿，林達向媒體表示：「調查結果等於是替這樣『施壓』的記者粉飾行為…」黃越宏認為名譽受損，提告求償。

北院審理期間傳喚承審法官江俊彥，江證稱，黃越宏與他聯絡時，說原本覺得他是不錯的法官，沒想到遇到幸福人壽案子就用盡心機去羈押被告，幸福人壽案涉及利益大，法院一定要小心處理。

江俊彥說，黃越宏接續表示手上有一些不利他的事證，要當面提示給他看，但他認為距離幸福人壽案宣判只剩一、兩週，見面要等到宣判後，黃卻回覆：「這事情下週可能就要登出來，是給你機會說明」，幾經周旋後黃才表明是關於加班費不實的問題，最後他仍婉拒見面。

法官認為，此事經新聞稿澄清後，仍會使人認為存在關說個案情事，且黃越宏為知名司法記者，採訪過程、新聞發表有無不當，與公益息息相關，屬可受公評之事，縱使林達言論令他感到不快，仍屬善意評論。

林達另指黃越宏是鄧文聰的「豬隊友」，北院也傳鄧作證，鄧指黃的行為讓承審法官對他產生不良印象，對他官司影響很大，法官認為以「豬隊友」一詞指黃拖後腿、幫倒忙，也屬合理評論，遂判黃敗訴。

(中時 )