為擴大新北市民可共飲「翡翠水庫」水源，台灣自來水公司（台水）董事長魏明谷18日表示，台水將持續管控109年6月底前，完成剩餘長度3.6公里、管徑1,500mm管線，除可全面供給滿足板新地區每日81萬立方公尺需求水量外，最大支援水量更可達每日101萬立方公尺，使新北市淡水河以南地區（含三峽、鶯歌），可全部共飲「翡翠水庫水」。

為促使新北市民可共飲翡翠水庫水源，魏明谷任內，積極推動「板二計畫」執行，督導浮洲加壓站，及進出管線施工，陸續完成二期二階浮州加壓站，及全長2.8公里、管徑1500mm進出管線，如期於108年10月30日通水，並舉辦通水典禮。

原自台北自來水事業處調度每日53萬立方公尺的水量，將可提高至每日72萬立方公尺，供給範圍擴及新北市樹林、新莊、板橋、泰山、五股、蘆洲、八里、土城、中和及三重等區域。

魏明谷表示，台水將持續管控109年6月底前完成剩餘長度3.6公里、管徑1,500mm管線，除可全面供給滿足板新地區每日81萬立方公尺需求水量外，最大支援水量更可達每日101萬立方公尺，使新北市淡水河以南地區（含三峽、鶯歌），可全部共飲翡翠水庫水。

板新地區供水改善計畫完成後，得以更有效利用翡翠水庫水源，除雙北共飲翡翠水外，可將原由石門水庫供給板新區的水量，調度轉供給桃園地區，餘裕水量更可跨區供應新竹地區。

魏明谷更透露，台水為有效達到翡翠水庫、石門水庫水資源聯合運用，現正辦理另一條桃園新竹備援管線，管徑自1,000mm～1,500mm，長度約26.3公里，預定109年底可施工完成。

魏明谷說，台水將嚴格要求要如期如質完成，屆時，新舊兩條支援管線併用，使桃園支援新竹水量每日可達20萬立方公尺，達到跨區域水源調度，使新竹地區供水穩定不虞缺水，有效帶動經濟產業發展。

「一滴水的幸福」，勾勒出民眾的笑容，台水董事長魏明谷，即將於今年3月26日就職滿一週年，並展現一年來的成果回顧。

為什麼申裝自來水這麼因難？是許多人無法理解的，魏明谷以彰化員林市湖水里為例，說明該里位於八卦山脈西側高地，住戶分散且地勢高低落差大，僅147戶就要埋管5.6公里、設置 3座加壓站及配水池，工程經費達2,900萬元，這對居民來說是很沉重的負擔。 108年4月的春天，彰化員林市湖水里的居民，一陣的歡呼聲，宣告著數十年來僅能使用簡易水井日子，終於結束，不用再擔心枯水期無水或水質污染的問題，都市中唾手可得的自來水，對於他們來說，卻是如此的難能可貴。

若無政府「前瞻基礎建設計畫」經費補助，供水仍將遙遙無期，台水評估全台尚有50.5萬戶，未納入自來水系統，全數改善完成經費，將高達三千億元以上。

扭開水龍頭，嘩啦的流水聲，看著民眾滿足的笑容，享受量足質優的自來水，不只是人民的幸福，更是台水董事長魏明谷，自108年3月26日上任以來，對自來水事業的用心成果。 雖自民國91年起，台水陸續配合經濟部水利署辦理「偏遠地區供水改善計畫」、「無自來水地區供水改善計畫」、「振興經濟新方案－擴大公共建設加強辦理無自來水地區供水改善計畫」及「無自來水地區供水改善計畫第二期（101-105年）」等多項工作，累計受益戶數達10萬戶。

後續106年政府推動「前瞻基礎建設計畫」，並列入「無自來水地區供水改善計畫第三期（106-110年）」，在5年內編列經費85.46億元，至108年底延管工程受益戶部分，已達3.1萬戶。其中，涉及土地取得、道路申挖、民眾用水意願等因素，實非一蹴可幾，但魏明谷深深感受到所盡的每一份心力，肩上背負著的都是無自來水地區居民的期盼。

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