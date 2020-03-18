「你的歲月靜好，是有人為你負重前行……」，自新冠肺炎爆發以來，短短一句話讓人感恩身在台灣的美好，同時也道盡了醫護醫療相關從業人員的辛勞。身為台灣在地企業，此時此刻大同3C更想為我們的家園及家人們盡一份心力，以自身能力與資源來支持這場艱辛的戰疫，替前線人員加油。

你挺台灣 我們挺你 大同3C與醫同守護家園

即日起至4/30止，大同3C推出「你挺台灣 我們挺你 醫同守護家園」方案，憑醫護人員識別證或防疫人員-疾管署相關工作證至全台大同3C直營門市即可享全館家電9折優待(福利品/陳列品/出清品/黃金週DM特價商品/映鮮商品不適用)。另為體恤醫護防疫人員投注大部份心力在抗疫上，身邊的家電就由大同3C來維護：即日起至4/30止，大同家電提供免費健檢及維修服務8折優待，不限品牌空調清潔保養及洗衣桶清潔另享7折優待。

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除此之外，大同3C與全民一同抗疫，全台門市推出多款防菌抗疫商品，像是具備紫外線殺菌功能的大同清淨機(TACR-1700PUC)及搭載Plasmacluster自動除菌離子技術，可以透過正負離子的釋放，有效抑制空氣中的有害物質、清除病毒、細菌、過敏原的全新大同空氣清淨除溼機(TDH-210SCA)等，於全民抗疫時期提供消費者最佳抗菌電器方案，為淨化居家空間盡力。

「你挺台灣 我們挺你 醫同守護家園」方案詳洽全台大同3C直營門市，或洽大同公司免費服務電話0800-052-666。

(中時電子報)