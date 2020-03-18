中央流行疫情指揮中心18日宣布，19日零時起，所有入境者皆需居家檢疫14天，並限制非本國籍人士入境。台中市政府教育局將函文要求中市公私立高中職以下教職員與師生落實，全力降低校園疫情風險；人事處針對19日零時前入境的公務員，若屬自我健康管理14天，一律要求「居家辦公」，維持公務正常運作。

教育局長楊振昇說，市府繼日前宣佈全市高中職以下師生，即日起至本學期前禁止出國，18日配合中央最新政策，將函文要求公私立高中職以下學校、幼兒園及補習班教職員工生；19日零時後返國入境，務必落實居家檢疫14天，若師生有特殊出國需求，需專案申請。

楊振昇表示，在19日零時前，自一、二、三級疫區返國入境的師生，教育局要求務必落實居家檢疫或自我健康管理14天，全力管控風險，避免校園群聚感染產生；針對公務人員，市府防疫措施也全面升級。

人事處強調，為維持公務運作穩定，市府要求公務員避免出國，有特殊需求者，將「從嚴」審核；19日零時前，自一、二級疫區返國入境的公務員，除需落實自主健康管理14天，更加嚴要求一律以「居家辦公」方式處理公務；替代到市府各機關上班，全力防堵疫情。

(中時 )