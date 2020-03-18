海巡署17、18日於馬祖海域共驅離9艘陸船。（海巡署提供）

鑑於新冠肺炎疫情持續升溫，且時值馬祖海域魚汛期，恐有大陸漁船越界作業及抽砂船越界盜採砂石，嚴重破壞海洋及國土，金馬澎分署協調艦隊分署調派台中艦支援第十海巡隊各噸級船艇實施區域聯防掃蕩任務，並搭配偵防分署特勤人員，共同執行掃蕩違法越界作業大陸漁船及抽砂船專案勤務，17日至18日共計驅離9艘越界陸船。

因應馬祖海域情勢，金馬澎分署除申請8名特勤人員進駐馬祖海域，並協調艦隊分署昨（17）日增派台中艦支援威力掃蕩勤務，自昨晚起已驅離2艘大陸漁船、2艘大陸抽砂船，今日再結合馬祖海巡隊計1艦5艇，搭載8名特勤人員聯手出擊，依巡防區監看雷情狀況，利用大型巡防艦續航力高、耐浪性佳、水砲驅離特性與巡防艇靈活機動性質，強化馬祖海域執法能量，保護我國海洋資源永續發展。

海巡署表示，為有效阻絕嚴重特殊傳染性肺炎疫情及非洲豬瘟入侵，同時捍衛我國海洋資源，馬祖海巡隊將採不間斷方式執勤，發揮船艇靈活機動性能，全面加強驅離、取締等強勢作為。漁民如在海上作業發生狀況或發現大陸漁船蹤跡時，籲請漁友鄉親撥打海巡署118服務專線，共同協力保護當地海域生態，維護漁民權益。

(中時 )