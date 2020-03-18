新冠肺炎(COVID-19)疫情未有緩解跡象，台灣銀行配合政府推動紓困及振興貸款措施，積極辦理政策性貸款，繼新春率先推出新台幣50億元「小微企業優利簡易貸款專案」，今（18)日起再增提額度至100億元，以協助受影響的小微企業強化營運周轉及資金調度需求。此外，針對已往來受疫情衝擊的授信戶，亦研擬相關展延貸款配套措施，以協助企業渡過難關。

「小微企業優利簡易貸款專案」自推出以來，中小企業反映熱烈，台灣銀行為協助中小企業抗疫需求並善盡企業社會責任，今日起將本專案增加至100億元。這優惠專案對象涵蓋有稅籍登記的小微企業，及無稅籍登記且有營業事實的小農、小漁等自然人，搭配中小企業信用保證基金保證，供其營運周轉、支付員工薪資、及營業場所租金等需求，每戶額度最高50萬元，期間最長3年，並提供優惠總利費率1.98％，預期將可嘉惠2萬戶以上的小微企業。

台灣銀行為支持政府推動普惠金融政策，強化中小企業競爭力與微型企業轉型、升級等的資金需求，這次更特別因應疫情影響，增加提撥自有資金，全力支持小微企業共體時艱齊心抗疫外，亦提供這項優惠貸款專案做為抗疫衍生所需營運周轉金。自即日起可洽台銀各地分行辦理。

(中時 )