新冠肺炎疫情在全球各地延燒，連歐美各國都淪陷，然而國土緊連大陸的緬甸至今卻依然0確診，對此，緬甸當局發言人竟稱，因為我們常使用現金而非信用卡的習慣可以壓制疫情的散播。但目前根本沒有證據顯示飲食習慣或使用鈔票可以防止病毒散播。

根據英國《衛報》報導，中國大陸當地已有超過8萬人感染新冠肺炎，但是緬甸國務資政翁山蘇姬16日表示，目前為止緬甸無人確診。而政府發言人Zaw Htay竟解釋，使用紙鈔而非信用卡的習慣可以防止疫情的散播。但亞洲觀察人權部門副主任Phil Robertson在部落格寫道，緬甸政府不負責的聲明，給人民一種虛假安全感，會使人不信任政府。

緬甸曼德勒綜合醫院的一名外科醫生也說，我不認為緬甸有足夠的現代科技來知道病毒是否存在。而發言人Zaw Htay依舊堅稱緬甸沒有任何感染病例。

(中時電子報)