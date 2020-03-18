新冠肺炎疫情嚴峻，不少民眾更加重視增強自身免疫力，長期鑽研運動免疫學的中正大學運動競技系助理教授何承訓就提醒，民眾應避開馬拉松、單車環島等長時間高強度運動，因過度運動會產生免疫空窗期，讓免疫系統短暫失靈， 規律的中等強度運動，才能對呼吸道疾病有防護效應。

呼吸道黏膜組織是人體對抗呼吸道病原菌感染的重要防線，所分泌的黏液含有多種抗菌蛋白，能夠避免病原菌附著、水解細菌細胞壁等功能。何承訓指出，想要提高呼吸道黏膜免疫功能，除了多喝水、均衡營養和充足睡眠，規律的適度運動也不可少。

何承訓提醒民眾，但若從事長期高強度運動或單次長時間高強度運動，反而容易造成唾液中的免疫球蛋白及抗菌蛋白減少，免疫功能會受到抑制，最常見的就是參加馬拉松或超級馬拉松競賽、鐵人三項、一日雙塔、單車環島或密集運動訓練，在結束後數星期內反而會增加1至5倍的上呼吸道感染機率。

不同運動強度與時間對免疫功能的影響有所不同，例如每天從事1至2小時適度運動的人，每年發生上呼吸道感染的風險比低身體活動量的人減少20至30％，也有研究顯示身體活動量增加，可以減少冬季期間上呼吸道症狀的天數。何承訓建議，每周2天以上在陽光充沛的戶外場地，進行45至90分鐘中強度運動，並補充體內維生素D含量，既能提高免疫力，也能增加血管彈性。

至於如何判斷是否過度運動，何承訓說，簡易的判斷方式是量測心跳率，如果安靜心跳率過高代表可能沒有充分休息，而運動後心跳率恢復得太慢，則可能是運動強度太高，若非得進行高強度運動，運動後24至72小時內應保持充足睡眠，及適當補充維生素C、鋅錠、維生素D或益生菌，補強短暫損害的免疫細胞功能。

(中時 )