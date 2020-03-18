大學繁星18日放榜，雲林縣北港高中共有41名學生上榜，其中國立大學17名、醫學大學6名，包括台大、清大、成大、政大、中興、中正等頂尖名校、錄取率達71％，其中錄取國立大學暨醫學大學佔56.1％，創近10年最佳成績。

繁星錄取的學生中，以姚莉香大學學測5科72級分最高分，如願錄取台大外文系，來自雲林縣水林鄉的姚莉香，對於外文充滿興趣，認為語言是1種深入認識世界的工具，學習起來很快樂，其TOEIC成績也高達955分。

姚莉香表示，感謝學校提供優質的學習環境，同學們都很努力，營造良好的讀書氛圍，讓她高中3年都不用補習，在老師的指導下發揮潛力，找到自己的興趣與未來方向。

如願錄取成功大學藥學系的鄭凱勻，大學學測5科71級分，以在校排名1％與71級分的高分優勢，在繁星選填志願時，有相當多頂尖校系可供選擇，其TOEIC成績也高達960分，他感謝老師在選填志願時提供相關意見與生涯規畫，讓他對未來更有信心。

北港高中校長傅國樑指出，近3年來北高以繁星考上頂尖大學的人數年年攀升，顯示北高教學與輔導的成效，今年更是近10年來最佳成績，為了鼓勵表現優異的學生，校方特別準備2台筆電與紅包做為獎品。

(中時 )