房地產「代銷天王」海悅（2348）於今（18）日董事會通過2019（108）年度盈餘分配案，為落實獲利回饋股東政策，並創造穩定的投資報酬率，擬配發現金股利4.5元；以今日盤後收盤價46.5元計，現金殖利率達9.68％。

海悅表示，2019年受惠北北桃竹熱銷建案加持與跨足中南部房市已見效益，包括新北市土城區《土城日月光》、新北市新店區《宏普中央公園》、桃園市中壢區《冠德青璞匯》、《鉅陞永麗花園》、桃園市龜山區《竹城A7甲子園》以及台南永康區《聯上康橋》等包銷個案持續開出紅盤，推升2019年合併營收16.71億元，稅後淨利5.8億元，年增率分別為51.76％及25.73％，2018年EPS5.39元，2019年稅後淨利再創新猷，營運表現創下歷史新高。

海悅指出，2020年代銷本業強勢成長，累計前2月合併營收3.46億元，年增率達172.40％，除北台灣推案持續增加，去年尚未有大幅營收貢獻的中、南部代銷市場業務，今年亦將開花結果，總銷金額100億元的台中《皇普莊園》，2月中旬開賣至今銷售率已奔向30％，即將挹注營收貢獻。

海悅今年自地自建開發業務亦將有顯著表現，子公司「悅大建設」於鶯歌鳳鳴重劃區推出《微笑海悅》，該案坐擁捷運三鶯線及台鐵鳳鳴火車站，未來具有軌道經濟的成長空間，千坪角地基地，坪數規劃22-37坪，符合市場主流，總價亦具親民條件，梯廳正壓送風系統，保持公共梯廳空氣循環對流、每戶廁所單獨配管，避免臭氣、病菌、害蟲進入及減少社區交互感染機會，地震預警系統及社區人臉辨識系統，開賣至今銷售率趨近7成5，預計於2021年以完工認列挹注投資收益。

(工商 )