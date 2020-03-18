鄉林建設（5531）今（18）日召開董事會決議，自明（3月19）日起，實施庫藏股，預計買回12,500張，每股區間8～12元。

鄉林集團董事長賴正鎰今天表示，最近鄉林的股價太委屈了，他很用心經營公司，新案開發進度均照計畫進行，但受到新冠疫情影響，台股也被歐美股市而重挫，使得鄉林股票受連累，盼股東們持續支持鄉林，所以他去年九月自掏腰包千萬元購買自家股票1,042張後，前天也表態個人將在近日再度購買自家股票5,000張，表示對自家公司的信心。

鄉林指出，此次實施庫藏股，將自集中市場買回1萬2,500張，佔公司發行股份的1.27％，買回區間價格在8～12元，執行期間為3月19日至5月18日。

若股價低於下限，將持續買回，而買回的庫藏股擬辦理消除股份。

鄉林指出，台商回流與香港反送中事件，使鄉林（5531）去年推出「鄉林淳真」、「鄉林天韻」兩個預售案創下8個月完銷紀錄。去年合併營收達76.98億元，較前年73.13億元，年增5.26％，交出漂亮成績單，很多沒有買到的客人最近也來頻頻打探，期待鄉林在新北市與台中市Q2的新推案。儘管最近全球股市受疫情困擾，但疫情反而使淡水紅樹林「鄉林山海」與新北投「鄉林玉川」，因為是地處戶外開闊景觀的養生宅，「疫」外好賣，持續帶進穩定業績，

賴正鎰指出，大陸從三月初陸續復工，各省市前天也開始通知所有餐飲業全面恢復營業，大家都悶太久了，多數餐館都是爆滿情況，還開心打卡分享親友。大陸央行更宣佈於3月16日實施普惠金融定向降准0.5％至1％，並長期釋出人民幣5500億元來支持資金穩定。

賴正鎰說，大陸排名前幾大的地產業也都維持不錯的銷售業績，像是恆大地產開放在網路銷售，二月的認購金額就高達852億元，碧桂園也有763億元，雖比去年同期減少，但業績仍穩定。鄉林在大陸投資的青島、南京與成都市，各行業都已全面復工復產復業，而成都市在3月4日重啟樓盤登記購買搖號抽籤後，湧進上萬人搶登記買房，平均中簽率僅有13.3％，可見成都對房產的剛性需求火熱，讓他對自家Q2即將銷售的涵碧天下項目深具信心。

賴正鎰表示，因政府實施房控而延遲推出，但現在附近土地標售價比當年鄉林取地時漲了10倍，原本當時估算成屋後每平米賣價人民幣八千元，但現在周邊的幾個建案，像是「旭輝江山和鳴」、「佳樂雲錦閣」，審批售價每平米都約在人民幣2.2萬元，另外像是德商「新希望國賓錦麟天璽」的精裝修房甚至可以賣到3.2萬元，讓他喜出望外。

市場解讀，鄉林去年營運表現不俗，有的建商受到疫情而銷售速度減緩，但鄉林手上的成屋幾乎都已經銷售完畢，而大陸的涵碧天下預計Q2推出，預估可售價格應比當年的預估的八千元，還多出人民幣1萬至1.2萬元左右，若扣除成本，稅後獲利可望比預估多出人民幣30億元（台幣150億元），將可提高更多收益，推升今年營運績效。

(工商 )