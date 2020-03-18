大學繁星推薦招生18日放榜，高雄市左營高中共計115人上榜，上榜率高達7成7，人數更是全國第1高，其中錄取國立大學及醫學院校系的學生人數多達43人，校長張簡玲娟表示繁星推薦政策讓社區高中的學生可以嶄露頭角，促進城鄉教育均衡發展。

繁星計畫致力於讓學子免於舟車勞頓之苦，可以就近至附近社區高中就讀，將通勤時間省下，讓學子有更充裕的時間讀書或是休息。學生王予芙此次便利用繁星計畫進入中山大學資訊管理學系，在校排名1％成績優秀，王予芙表示，因為離家近才選擇至左中就讀，除了免除舟車勞頓也有更多的時間休息與學習，精神好了讀書才會有效率。

張簡玲娟表示，繁星計畫讓社區學子願意進入優質社區高中就讀，而左營高中多年來在繁星計畫展現亮眼的升學成果，實屬不易，同時也展示社區高中師資沒有問題，學子和教學團隊共同努力下，才打造出全國之冠的亮眼榜單。希望透過繁星入學方式，讓學子在學習路上可以找到自己所愛並快樂學習。

相較社區學校，明星高中校內競爭更為激烈，透過繁星上榜相對困難，高雄女中學生盧昱秀此次利用繁星計畫錄取中國醫藥大學中醫學系，雖然校排第3卻從來沒補習，盧昱秀對自己志向清楚，高二決定當中醫師後，便意志堅定朝目標努力，如今考上中醫系，離他的夢想又更進一步。

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(中時 )