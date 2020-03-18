行政院政務委員吳澤成今天主持南方澳大橋橋址重建協調會，會後裁定原址重建。（李忠一攝）

南方澳跨港大橋去年10月斷裂後，地方有新橋北移聲音，以致設計停擺，3年完成重建目標生變，今天（18日）行政院政務委員吳澤成主持協調會，漁民仍有新橋北移的聲音，經協調後吳澤成一錘定音，裁定不北移，新橋採原址重建。

地方與蘇澳區漁會要求新橋北移，在於如原址重建，因原來大橋橋基與漁會第3魚市場緊鄰，中間相隔只約10公尺通道，每逢魚汛期漁獲載運車迴轉需要18公尺，且舊大橋西側引道彎度過大，形成交通瓶頸、經常發生交通事故。

對於新橋能否北移，公路總局在協調會中指出，新橋北移橋面將呈S型，影響行車安全，且北移勢必動到地質敏感區，依法須重作評估，屆時新橋完工「拖到何時無法確定。」

蘇澳鎮長李明哲指出，重建過程盼能考量漁民作業需求，如新橋早日完工對南方澳傷害就少一分，因為現在有些南方澳店面經營不下去，不是因為肺炎疫情，而是橋斷了，影響地方交通、觀光。

交通部政次黃玉霖指出，舊橋怎麼拆、橋下空間的利用等，漁民的訴求大部分能解決，但北移偏離原來橋墩的位置，必須要走法令程序，至少得再花1、2年，且僅移7公尺就會讓大橋呈現S型，事實上沒辦法北移到20公尺。

對於新橋北移的訴求，吳澤成回應，大橋北側是商港區，南側是漁港區，如北移須變更計畫，漁港與商港界線要重新檢討，必須經法定程序，新橋重建後港區讓出7公尺寬作為北側的側車道，有考慮車輛進出動線。

吳澤成表示，重建新橋必要時可以納入趕工獎金，但必須以安全品質為前提，新橋下的空間作為冷藏設施以補魚市場的不足等，請漁業署與港務公司互相協調協助漁會，新橋重建也要考量景觀，務必要在原來承諾的3年時間如期如質完成。

(中時 )