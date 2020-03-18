新冠肺炎疫情嚴峻，台中大型餐飲集團受強烈衝擊，從農曆年初迄今，業績平均衰退約3成，有些業者仍苦撐設法熬過因疫情帶來的業績寒冬，推出外送小吃聚吸人氣；寶麗金餐廳指出，企業團體的尾牙、春酒聚餐取消近萬桌，但看好51勞動節專案，客人應陸續回籠，補回業績缺口。

寶麗金餐飲集團營運長王君萍表示，新冠肺炎疫情尚未趨緩，很多民眾減少外出用餐，尤其是辦理婚宴及大型宴會餐廳，出現「春酒退訂潮」，包括寶麗金旗下3家餐廳，被延期取消約2千桌；另潮港城、女兒紅較去年同期減少1千多桌、阿秋餐飲少3千桌等，初估中部專攻大型宴會餐廳少約近萬桌。

王君萍說，消費者還在觀望疫情狀況，有些取消尾牙、春酒聚餐的客戶，取消或延後訂桌日期，但仍有部分延期的客戶，期待5月初疫情能受到控制，可以利用51勞動節這樣子的節日，舉辦春酒來慰勞員工，疫情若受到控制，客人回流的速度就更快。

王君萍指出，防疫期間推出外送服務，讓消費者不用出門排隊，有4人及6人份的餐點，利用訂餐專線訂餐，4公里內由專車外送到府且免運費，活動期間，每賣出1份「元氣外帶組合餐」，相對提撥10％，捐給衛生福利部疾病管制署作為防疫基金，一起為台灣加油。

王君萍說，集團各分店配合政府防疫，有酒精消毒機及額溫槍，用餐區及公共區域，每2小時進行1次消毒，加強清潔及消毒工作，積極防護。員工防護部份，餐廳所有服務人員戴上口罩，並要求每小時消毒雙手或使用肥皂及清潔劑洗手，提升員工自主健康管理。

(中時 )