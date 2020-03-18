苗栗縣政府打造「客家文學花園」，坐落公館鄉出磺坑，保留當地原始自然景觀規畫設計，為台3線創觀光新亮點，讓遊客深刻感受客家文學之美。18日客委會副主委楊長鎮現場實勘，盼能完整規畫，凸顯客家文化與土地的情感。

縣府向客委會爭取經費打造客家文學花園，占地約18.5公頃，分3期興建，第1、2期經費約1億3千多萬元，目前正進行第2期工程施作，預計今年9月底完工。第3期工程經費將持續爭取客委會補助。

楊長鎮與客庄創生環境督導團18日在苗栗縣副縣長鄧桂菊、縣府文化觀光局長林彥甫等人陪同下，視察客家文學花園2期工程施作情形。楊長鎮表示，客家文學花園是浪漫台3線計畫重要一環，園區景觀規畫將呈現不同客籍文學家的經典作品、詩詞，加上出磺坑牛鬥峽谷、鄰近的八角崠山脈、鷂婆山一帶的優美景觀，盼能完整規畫，凸顯客家文化與土地的情感，吸引遊客走訪客家庄。

林彥甫說明，客家文學花園2期工程目前進度約22％，施作進度不躁進，將儘量保留原始樣貌，採用小量體、木質結構建築，植栽因地制宜調整，另原規畫的4公頃土地做為BOT旅宿，因受疫情影響，也將朝親山近水的野營園區方向規畫。

(中時 )