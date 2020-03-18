新冠肺炎疫情重挫旅遊業，雄獅決定4月底前都不出團，手頭現金夠不夠？雄獅稍早回應，2月底合併報表現金餘額有超過27億元，目前零出團但也沒有應付成本，只剩下企業營業的費用，沒有應收及應付款項，還足以應付疫情。

雄獅強調，集團資金狀況相對穩健，長期與銀行關係良好，未來有需時將向銀行短期融資或向資本市場籌資。

因應疫情持續影響，雄獅旅遊今早決定停止3月18日到4月30日的出境團體行程，5月之後出發之團體，會依政府法令、疫情發展及消費者權益為考量，再行公告。營收影響上，與去年前4月同期比較，今年前4月合併營收影響數約53億元。

雄獅表示，會針對疫情調整企業體質，「企業深蹲｣包括短期及長期，短期主要針對費用成本的控管，爭取租金企業減免或優惠，以及行銷費用的控管，在門市方面營業時間調整及周日不營業，縮減工時另外針對政府的紓困方案，主要是培育人才，為旅遊產業人才向上提升布局。長期部分則為未來後疫情時期產品的深化及上架計畫做準備。

(中時 )