鑽石公主號因1人確診，導致全船破700人感染，指揮中心自2月6日起禁止國際郵輪靠泊我國港口後，港務公司今日公布對郵輪業者的紓困、振興方案。紓困給予9個月全額場地租金補貼，振興祭出最高600萬元的獎勵金，未來鼓勵旅行社帶外國旅客來台。

為減少對國際郵輪場站業者及我國郵輪產業之衝擊，港務公司依據「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」，於3月16日發布實施「國際郵輪場站內商業服務設施場地租金補貼作業要點」、「國際郵輪業者碼頭碇泊費補貼作業要點」及「國際郵輪在臺承攬業者營運郵輪複合母港航線獎勵作業要點」等三項紓困及振興方案。

港務公司表示，給予9個月的全額場地租金補貼，以減少業者營運壓力。

未來疫情減緩，自指揮中心恢復郵輪靠泊我國港口日起，直到2021年6月30日止，港務公司規劃給予郵輪航商每航次50％的碼頭碇泊費補貼。

港務公司表示，對營運郵輪複合母港航線旅行業，若進港及出港非本國籍旅客數達該郵輪可搭載的乘客數30％以上者，將提供每趟次200萬至600萬元獎勵金。

基於防疫考量、維護碼頭船邊現場第一線人員安全，港務公司說，對港口棧埠作業共14類業者，提供購置額溫槍、口罩、酒精及防疫手套等防疫用品費用補貼，補貼日可追溯自1月15日。

(中時 )