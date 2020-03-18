扶輪社台東分區今天辦理C型肝炎免費篩檢服務。（翻攝照片／莊哲權台東傳真）

國際扶輪社台東分區18日上午在台東市「一家餐廳」停車場辦理社區衛教暨肝炎防治及C型肝炎免費篩檢服務，參加的民眾非常踴躍。

台東東區扶輪社社長黃建賓說，根據衛生醫療單位統計台東民眾罹患肝炎的機率是全國的3倍，預防及治療疾病是國際扶輪6大焦點領域之一，所以透過台東分區助理總監陳源松，爭取到地區獎助金10萬5000元，商請台東市衛生所選派多位護理師支援協助，並邀請台東縣蘭馨交流協會參與協辦，及台東市大統醫事檢驗所專業篩檢合作。

台東分區助理總監陳源松表示，今天的活動除了基本健康檢查、肝炎防治宣導外，還有很多地方首長及地方民代及各界仕紳致贈有獎徵答禮物讓大家搶答，另外每位蒞臨民眾皆有伴手禮。報到前300名鄉親更可獲得價值350元以上的肝功能及C型肝炎免費篩檢券1張。

國際扶輪3510地區（轄區為高雄、屏東、台東）為響應國家衛生組織根除C型肝炎活動，從2019年起積極協助政府辦理肝炎篩檢及防治衛教活動。先前已申請國際扶輪全球獎助金300萬元捐交台東縣政府辦理卑南鄉及太麻里鄉C型肝炎防治。

(中時 )