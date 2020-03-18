以核養綠公投發起人黃士修表示，指揮中心今(18)日公布未來將上路的「電子圍籬智慧監控系統」有違憲之虞，疫情指揮中心資訊組強調該系統僅需要監控對象的位置資訊，符合「去識別化」的規定，但在已經知道監控對象的情況下根本不是所謂「去識別化」，而是24小時的全天候的「監控」。

黃士修表示，對於「去識別化」，大部分國人僅認為是將名字及身分證字號隱碼就好，但事實上沒那麼簡單，「去識別化」要考量的問題像是執行後是否仍可能識別當事人？是否還可以與其他個資相連結等，但在已經知道監控對象身份的情況下當然只需要位置資訊，這叫監控而不叫去識別化。

以美國為例，過去美國警察在追查犯罪嫌疑人時往往直接要求電信公司提供嫌疑人手機的位置資訊，但這種強硬作法有司法、人權及個資的爭議，2018年美國最高法院宣判警察的做法違法，往後若沒有法院令狀是無法要求電信公司交出位置資訊，而且還只是「位置資訊」。

日前行政院長蘇貞昌搬出《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第7條規範高中職以下師生不得出國，但並無明確法律授權限制國人自由的條文，有違憲之虞，若蘇揆僅用空泛語句來行監控之實，那是否同時也在監控其他的人？

黃士修指出，我們購買手機時簽下的授權書中，內容裡並未寫到會將個資授權給第三方使用，這第三方包含政府，若這次允許政府跨出第一步，就未來就會走其他後門，對於現在執政黨的習性，我想人民都心理有數。

是手機監控還是監控手機？電子圍籬和電子腳銬到底有什麼區別？這值得所有人思考。

(中時 )