政院及財部高度重視各大行庫執行新冠疫情紓困的成效，財政部、金管會相繼在本週一、週三召行庫前往開會討論紓困之外，龍頭銀行台銀更在今日傍晚宣布，要再加碼紓困專案貸款金額至百億，預計將有至少2萬名客戶受惠。

台銀董事長，也是銀行公會理事長呂桔誠對此今日緊急指示台銀作加碼行動，也希望再發揮對外宣示及帶頭作用，對此台銀主管指出，台銀原本已在新春率先推出50億元「小微企業優利簡易貸款專案」，不過迄今新冠肺炎（COVID-19）疫情未有緩解，觀光及其他服務業受到衝擊越來越大，小店主更是雪上加霜，因此，對於先前的專案貸款額度，再增加至100億元，以協助受影響的小微企業強化營運周轉及資金調度需求。

台銀也指出，對已往來受疫情衝擊之授信戶，亦正研擬相關展延貸款配套措施，以協助企業渡過難關。

台銀指出，上述的優惠專案對象涵蓋有稅籍登記的小微企業，及無稅籍登記但有營業事實的小農、小漁等自然人，搭配中小企業信用保證基金保證，供其營運週轉、支付員工薪資、及營業場所租金等需求，每戶額度最高50萬元，期間最長3年，並提供優惠之總利費率1.98％，預期將可嘉惠2萬戶以上小微企業。

(工商 )