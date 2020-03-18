近期新冠肺炎的境外移入暴增，中央流行疫情指揮中心18日宣布對外籍人士限制入台，但指揮中心指揮官陳時中強調，這項限制不包括藍領及白領移工，只要事先向勞動部等相關單位申請許可，仍可來台，但入境後須居家檢疫14天。

為升級防疫，衛福部長陳時中18日宣布，非本國籍人士一律限制入境，獲准入境者均須居家檢疫14天（含台灣人），自19日零時起實施。外交部長吳釗燮說明，除了持有「居留證、外交公務證明、商務履約證明」，或其餘經特別許可外，所有外籍人士均禁止入境。

針對每日超過600名的移工入境，以及是否會影響外籍白領專業人才來台工作等，陳時中指出，這屬於特別許可範圍，會允許入境，但入境後必須遵守勞動部昨日公布的相關規定。

勞動部昨日推出「鼓勵移工期滿續聘、國內承接、暫不返國」措施，並依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第7條報請指揮官同意採取必要措施，及增定「入境移工居家檢疫計畫書」，呼籲雇主及仲介公司全力協助配合，以免移工入出境造成國內防疫破口。

勞動部呼籲，雇主及受委任仲介公司引進移工前，應事先準備居家檢疫處所方得引進移工，否則應暫緩引進，以避免貿然引進後無法執行居家檢疫14天，而遭受處罰。倘若遇雇主關廠歇業或因突發狀況無能力安排居家檢疫者，勞動部已規劃應變措施，將妥適安置入境移工，並依規定完成居家檢疫，再協助移工轉換雇主或工作，以保障移工權益。

(工商 )