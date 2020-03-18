台東縣牧心智能發展中心由喜憨兒自營的烘焙坊及餐坊，自新冠肺炎疫情爆發以來，收入銳減6成，就連捐款也少4成，近日推出「1＋1大於2的幸福」兒童節餅乾認購，希望能再度喚起大家的愛心，但是活動發布已10多天，募集數量不到1成，面對疫情終止遙遙無期，只能咬牙苦撐。

受疫情衝擊，百業蕭條，就連社福機構也遭殃，牧心人員表示，該中心烘焙庇護工廠平日由喜憨兒製作許多西點、蛋糕、餐盒等等，由於許多大型活動都取消，影響鉅大，從過年迄今，訂單雪崩下滑，與去年同期比較少了6成，就連餐坊的來客量也銳減。

牧心人員指出，該中心有110位身障孩子，員工63人，經費來源除了仰賴較穩的政府補助以外，自營收入銳減6成，外界捐款也少了近4成，現在才3月，疫情危機不知何時才結束，很擔心不知能撐多久。

此外，牧心從2017年推出「1＋1大於2的幸福」餅乾認購活動，由外界認購喜憨兒製作的餅乾，在兒童節送給其它兒少社福機構的小朋友，前年跟去年募集1000包餅乾都很快達標，今年就很慘，活動公布10多天募集不到100包，現在孩子們仍持續做餅乾，活動至30日截止，希望能喚起大家的愛心。

(中時 )