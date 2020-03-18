紐約大都會歌劇院每日開放一部歌劇，供全球觀眾免費欣賞，直到3月22日。（摘自紐約大都會歌劇院網站）

受到疫情影響，紐約大都會歌劇院網站自本周開始，每天在美國東岸時間晚間7點30分、台灣時間早上7點30分，上載一部歌劇供全球觀眾免費欣賞，為期一周，維也納歌劇院網站也開放為期半個月，天天有一部歌劇可免費欣賞。

近日紐約大都會歌劇院已播映比才《卡門》、普契尼《波希米亞人》，維也納歌劇院則已播映華格納《萊茵的黃金》以及威爾第的《法斯塔夫》。不少樂迷準時守在螢幕前欣賞，即使線上影片幾度當機，仍持續關注，也有資深樂迷分享看片祕訣，選在台灣下午時段欣賞，影片較為順暢。

長年旅居德奧的女高音曾于恬觀察，「維也納歌劇院選擇的歌劇是他們每年的常備劇目，像是每年必演的華格納的《尼貝龍指環》、董尼采第的《愛情靈藥》等，紐約大都會歌劇院則是播放較為經典的版本。」

旅居德奧多年的女中音吳淡寧則表示，有幾部歌劇，是由台灣觀眾較熟悉的指揮帶領，可趁這時候欣賞，「像是由男高音多明哥指揮的《羅密歐與茱麗葉》、指揮家祖賓梅塔指揮的《法斯塔夫》，還有賽門拉圖指揮的《女武神》等。」

紐約大都會歌劇院目前預計播放的歌劇還有普契尼《波希米亞人》、威爾第《遊唱詩人》、董尼采第《聯隊之花》與《拉美莫爾的露琪亞》以及柴可夫斯基的《尤金．奧涅金》等，每天美東時間晚間7點30分上線後，開放20小時的時間觀賞，直到3月22日。

維也納歌劇院播放的歌劇還有普契尼《托斯卡》、羅西尼《灰姑娘》、華格納《齊格飛》等，即日起至4月2日，開放註冊會員並免費線上觀賞歌劇演出。

(中時 )