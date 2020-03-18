高雄市旗山農地2013年被傾倒廢爐渣近百萬噸，造成農地、食品安全面臨污染威脅，居民很擔憂飲水與農作物受影響，近日高雄市環保局確認通過業者提出的清理計畫，將於下月初啟動清理作業，並可望於3年內清除。

環保局表示，旗山區大林段遭回填轉爐石級配料約100萬噸，環保局要求清除義務人提出可行且符合社會期待的清理計畫，經召開4次專家學者審查，環保局已同意修訂清理計畫；計畫中提出3年內全部清理完成，並於核准後1個月內即啟動清理作業。

環保局指出，業者須於一個月內開始清運，第一年清運至少10萬噸，3年內完成共約100萬噸全數清理，先清運至合法堆置場暫存，後續作為瀝青混凝土骨材、海事工程材料、（控制性低強度回填材料）CLSM原料、水泥生料使用。

環保局強調，後續將嚴格監督清理情形，若發現清理數量明顯不符合規劃數量，或清理流向不合法而有棄置之虞時，將廢止清理計畫，並依據廢棄物清理法，命相關清理義務人繳交代履行費用，至於其他關係人如中聯公司等司法訴訟，仍然會持續進行，不會因為核准清理計畫而有所鬆懈。

對此，尊懷文教基金會會長王中義認為，環保局核准業者清運計劃書內容，外界完全不知，如何清？清出多少？運到哪裏？以及還有其他不明廢棄物怎麼辦？希望環保局能夠明確告知不會產生二次污染。

(中時 )