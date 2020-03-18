美股本周一創下1987年黑色星期一以來最大單日跌幅，3大指數均寫下12%跌幅的驚人紀錄，美國總統川普隔日緊急宣布，將祭出多項刺激經濟政策後，道瓊指數強彈千點。然而，美國西維吉尼亞州（West Virginia）首傳確診新冠肺炎病例，恐慌情緒又激升，美指期大跌800點，又觸及熔斷機制跌停。

川普政府宣布8,500億美元緊急紓困案，美股周二大反彈，道瓊指數收漲1,048.86 點，美股3大指數漲幅均逾5%。然而，隨著美國50州加上華盛頓特區都出現確診病例，以及美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）警告，若美國國會不執行他們推出的刺激經濟計畫，將導致美國失業率暴增至20%，市場恐慌情緒又浮現，美股3大指數期貨再度出現劇烈波動。

美股全面進入技術性熊市，並在過去一周平均跌幅超過7%，標普500指數連續7個交易日上沖下洗4%震幅，超過自1929年11月經濟大蕭條時期連續6個交易日的紀錄，這也導致美指期不斷觸發熔斷機制。

截至美東時間18日上午5點50分，道瓊指數期貨再度崩跌833.5點或4.00%、暫收20026.5點，標普500指數期貨也下跌92.12點或3.71%、暫收2,393.38點，再度觸發熔斷機制5%門檻，暫停交易，那斯達克100指數期貨則是擴大跌幅，截至當地時間6點20分，下跌330.13點或4.47%、暫收7062.12點。

(中時電子報)