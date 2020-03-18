繁星入學於18日放榜，新竹市3所市立高中共摘下145顆星星，錄取國立大學比率高達5成5，總錄取率更高達6成3。成德高中張志成、陳亮伶、謝佩茹等多名學生，當年會考並不高分，原以為從此與明星學校絕緣，經過三年孜孜矻矻的學習，加上師長的鼓勵，如今得以進入自己理想中的大學，圈都好興奮。

「不補習，省下往返補習班的交通時間，在校認真唸書也能考到好成績。」錄取台灣師大英語系的張志成表示，成德高中有許多認真教學的老師，他在老師的建議下，高一時就立定志向要透過繁星入學的管道升學，3年來他始終維持校排2％的成績，他感激老師的教導，因為有老師的提攜鞭策，才有今日的成績。

錄取金門大學應用英語系的謝佩茹跟另外兩名錄取嘉義大學生物機電工程學系、東華大學英美語文學系的同學，一樣都是在成德唸了6年的「成德寶寶」。她們從來不曾補習過，上課有聽不懂的，下課就去請教老師。他們更想告訴學弟妹：「如果當年5B的我們都可以考上國立大學，只要努力，相信你們也可以實現自己的夢想。」成德高中校長楊青山對老師們的教學與付出給予極大的肯定，對學生們的孜孜不倦及傑出表現也感到很欣慰。

建功高中林國松校長指出，建功高中摘星總數為37人，其中高達72％的學生錄取國立大學，台大、清大、交大、成大、政大等頂大共有8人，平均每班就有3.4人錄取國立繁星，再次展現建功高中堅持常態教學、鼓勵學生多元學習與思考、培養動靜皆宜人才的傑出成果。

香中高中謝大才校長表示，香山高中大學繁星錄取率高達72％，其中國立大學比例佔5成。多名成績優異的學生，配合自己興趣發展，都選擇與自己興趣相符的校系就讀，像全校第一名的王同學，原本可錄取最高學府台大，但因志向明確，選擇中國醫藥大學藥學系就讀，驗證香中培育人才的方針清楚明確，讓每一位學生都可以適性揚才，找到自己的人生方向。

教育處長黃錦能表示，新竹市日前已與台北市政府簽訂酷課雲合作備忘錄共享酷課雲網路學校，提供新竹市的高中學生們更加多元豐富的線上選修課程、線上自主學習大學體驗課程等進行適性探索的數位學習，未來也能運用網路連結的線上課程，讓異地的學生們同步學習，讓學生有更多更豐富的多元課程選擇。

(中時 )