大學繁星推薦18日放榜，東港高中傳出捷報，選擇留縣升學的許世昌、潘俊呈、張英傑，分別錄取台、清、交等3大名校，但當成績揭曉後，他們並未因此鬆懈，反而因「繁星生的壓力」將更加充實自己，而在選擇過程中也展現學生意識抬頭、選系不選校的新態度。

繁星推薦是以校排名為優先排序填志願，但這次錄取台、清、交的這3人卻打破了傳統既定印象，校排前4％的許世昌錄取台大農藝系，前10％的潘俊呈錄取清大工程系，而前2％的張英傑錄取交大電機系，潘俊呈指出，他是第19位填志願，卻是首個填清大。

「大家不再迷失明星大學。」潘俊呈說，從學測分數出爐到填繁星志願近3周，他發現大家的自我意識變很高，在師長希望進頂尖大學的期待下，最後還是以興趣為導向選擇自己的未來，排在他前面的同學知道進頂大會卡標後，都決定選擇其他。

然而，該3名學生雖都如願錄取心中的理想學系，但他們卻仍戰戰兢兢、不敢掉以輕心，許世昌3年前考上鳳中，但因繁星考量決定留縣升學，而當初的選擇雖讓他夢想成真，但他也不諱言地說，「偏鄉繁星生在程度上多少有差距」，所以如何精進自我實力很重要，挑戰才正要開始。

張英傑也說，繁星生的自我認知很重要，但這不是自貶而是股動力來更激勵自己，他想，他的大學生活應該會比高中時更認真求學，而不是任由玩4年。

(中時 )