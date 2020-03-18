金控首家！開發金19日起實施庫藏股 預計買回15萬張 18:432020/03/18 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華開發金控18日召開董事會決議，通過實施庫藏股，預計買回15萬張。(圖/中時資料照，開發金提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續擴散衝擊全球股市，為響應政府防疫護盤救市措施，中華開發金控18日召開董事會決議，通過實施庫藏股，預計買回15萬張，期間從3月19日起至5月18日，股價買回區間在7.6元到10元間。 開發金控表示，新冠肺炎疫情衝擊全球，此次實施庫藏股，預定買回股份占公司已發行股份總數比率為1％，不只配合政府穩定股市措施，同時維護股東權益及公司信用。另外，買回價格若低於區間價格下限，將繼續買回。 (工商 ) #全球 #開發金 #買回 #實施庫藏股 #金控 也許您會感興趣 推薦閱讀 基本面穩健 上櫃公司伺機實施庫藏股 04:102020/03/16 證券．權證 美國秩序的終結？ 04:102020/03/16 時論廣場 京城建設實施庫藏股 股價飆漲停 09:502020/03/16 財經 新冠疫情開金融業之先 京城銀董事會決議買回庫藏股 23:552020/03/16 財經 美八大銀行 暫緩實施庫藏股 04:102020/03/17 全球財經 新冠疫情開金融業之先 京城銀董事會決議買回庫藏股 08:532020/03/17 財經 大亞17日起實施庫藏股 將買回1萬張自家股票 10:262020/03/17 財經 國產建材實施庫藏股 擬買回10萬張 19:352020/03/17 財經 《電子零件》因應疫情超前部署，晶睿不實施庫藏股 16:312020/03/18 財經 鄉林建設首度實施庫藏股 擬買回1.25萬張 18:192020/03/18 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 台積電殺超慘能接？驚！他曝半導體警訊 - 財經 確診案例破百 民眾搶物資 量販：人潮多3、4成 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 最亮眼政績崩壞！ 川普上任以來美股漲幅幾乎全吐回 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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