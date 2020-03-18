新冠肺炎疫情持續擴散衝擊全球股市，為響應政府防疫護盤救市措施，中華開發金控18日召開董事會決議，通過實施庫藏股，預計買回15萬張，期間從3月19日起至5月18日，股價買回區間在7.6元到10元間。

開發金控表示，新冠肺炎疫情衝擊全球，此次實施庫藏股，預定買回股份占公司已發行股份總數比率為1％，不只配合政府穩定股市措施，同時維護股東權益及公司信用。另外，買回價格若低於區間價格下限，將繼續買回。

(工商 )