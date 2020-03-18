櫃買中心今（18）日表示，太景*-KY（4157）、笙科（5272）、大宇資（6111）、撼訊（6150）、兆遠股票（4944）自3月19日起預收款券，太景*-KY、笙科、大宇資、撼訊等4檔股票每五分鐘撮合一次，兆遠股票每二十分鐘撮合一次。

太景*-KY、笙科、大宇資、撼訊等4檔股票，因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自3月19日起10個營業日（到4月1日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

兆遠股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自3月19日起10個營業日（到4月1日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

(工商 )