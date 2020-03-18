六龜高中繁星推薦揮出全壘打，20位學生推甄全都上。（林雅惠攝）

大學繁星推薦18日放榜，國立旗美高中表現優異，共有65位同學上榜，錄取率近8成，其中國立大學及醫學相關科系共33人上榜，比例超過一半，上榜學校有台大、交大、成大、政大、中興、中央、中山，師範大學、醫學大學各有3人，繁星成績超過往年。

旗美高中校長彭昕鋐表示，今年上榜學生65人，大部分會考成績可讀市區明星高中，卻選擇就近旗美高中就讀，這次的亮眼榜單，就是就近入學社區高中也能表現傑出的最好典範。

另一掃3年前升學陰霾，高雄市立六龜高中今年繁星推薦全壘打，20人全數上榜，其中更有4人推上國立大學；從小家庭就受人幫助，如願錄取社會工作學系的新住民二代陳姓女學生、錄取高師大語言與文化學系賴姓女學生，均希望未來能回饋鄉里，回報更多人。

此外，仁武高中今年大學繁星推薦共61人上榜，錄取率81.3％，遠高於全國錄取率62.03％，創歷年新高！大學特殊選才、繁星推薦錄取學校包括臺大（2位）、清大、交大、政大、成大、中央、中興、中正、中山、高師、彰師等公私立大學，其中國立大學及醫學大學共29人錄取，近8成的學生都來自於該校國中部直升高中部。

(中時 )