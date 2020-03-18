新冠肺炎疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心18日宣布，19日零時起美國、加拿到、澳洲及紐西蘭4國旅遊疫情建議提升至「第三級」，自第三級國家及地區入境者必須進行14天居家檢疫。出身美國德州的袁詠琳（Cindy）表示，原本住在德州的媽媽4月要搬回台灣，現在因疫情關係計畫得調整，不過更讓她憂心的是，疫情爆發後當地民眾瘋搶物資，加上媽媽一人待在美國，她表示「希望大家節省使用，留給最需要的人」。

袁詠琳和媽媽感情好。（翻攝IG）

長期和母親分隔兩地，袁詠琳說，早在一月份左右注意到疫情，就開始透過網路平台幫媽媽準備食物及濾水器等物資，她憂心地說「我一直都很擔心她一個人住，也擔心如果遇上因為疫情而發生的緊急狀態，像是類似隔離等，所以先幫媽媽先準備一些物資，也比較不怕沒有人可以照顧她」。

袁詠琳說，在美國擔任會計師的母親，正好在今年2月底正式退休，現階段都在美國生活，也有養一隻愛犬陪伴左右，自己則是每天透過簡訊、視訊電話跟媽媽保持聯繫，也會在通話中安撫媽媽不安情緒，也會跟在歐美的朋友聯繫，互相關心及祈禱一切平安健康。近期受到疫情影響不少工作延期，她表示目前最大的共識「齊聚一心一起面對這次的疫情，這才是現階段最重要的事」。

孫盛希近期擔心韓國家人狀況，常常透過電話關心。（翻攝IG）

新冠肺炎疫情蔓延全球，韓國截至18日全國新冠肺炎確診人數達8413例，身為韓國第三代華僑的孫盛希，相當擔心在韓國的家人，除了通電話報平安外，家人也格外小心，因為集體感染擴散很嚴重，在韓國擔任中醫師的父親仍然有在看診，平時也有戴好口罩以及消毒，雖然生活並未受到太大影響，但坦言診所患者有減少。

(中時 )