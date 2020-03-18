中央疫情指揮中心18日宣布國內新增23例確診個案，其中有11例是在機場攔下，由於這些民眾都有出現輕微症狀，因此當場進行採檢，之後讓他們先返家，等候通知。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥透露，此次的11例皆有輕微症狀，但是當下沒有肺炎情形，但仍對他們進行採檢，之後讓他們返家，等待通知；莊人祥也強調會對有症狀的旅客進行衛教，篩檢結果尚未出爐前，需先待在家中。

這11例在機場被攔下的個案中，有2名是從紐約返台，一名20多歲的男性留學生，1月23日至3月15日期間都待在紐約，於3月12日出現咳嗽症狀，雖然16號入境台灣時沒有發燒，但咳嗽症狀沒有減緩，因此當場進行採檢，17日篩檢結果呈陽性。

另一名30多歲女性，因工作關係於2月24日至3月16日待在紐約，3月14日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，並於返台飛機上出現忽冷忽熱的情況，抵台時測量體溫為38.4度，立刻進行採檢，之後讓他返家等待結果。

指揮中心指揮官陳時中表示，最近會有一波返國潮，是疫情高峰期，「未來機場的壓力也會很大，希望第一線人員挺住。」

(中時電子報)