傳北京機場將分流 天津機場：已收到通知 19:372020/03/18 旺報 陳君碩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北京首都機場下機後排隊檢疫。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 17日大陸網傳消息稱，北京首都機場入境國際航班，將分流至河北、天津的周邊機場，旅客測新冠確認健康才允許轉飛回北京，指該措施將從18日晚間開始實施，但始終未獲官方證實。 大陸媒體「北京時間」報導，18日天津濱海國際機場客服人員證實此事，並表示暫未接收此類航班，且航班會提前通知旅客。18日下午，太原武宿機場工作人員也證實此事，並表示具體由防疫中心負責，人員已就位。 (旺報 ) #機場 #北京 #航班 #人員 #天津 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸廣推健康碼 台胞無法認證 04:092020/03/14 焦點新聞 挺醫護 宜蘭東門夜市推好康 04:102020/03/14 地方新聞 醫檢師爆肝拚篩檢 卻無防疫補助 04:102020/03/15 生活新聞 婦人逼藥師下跪 北市警通令加強醫護安全 19:022020/03/15 社會 台南市出租套房火警 1男重傷送醫 23:512020/03/15 社會 北京防疫趨嚴 台商復工再看看 01:062020/03/17 兩岸要聞 漁市攤商 竹市府罩得到 04:102020/03/17 地方新聞 亞洲19國列三級警示！台灣虎航明起大減航班 旅客退票辦法看這裡 18:472020/03/17 生活 城隍廟送負壓隔離艙 竹市消防防疫能量倍增 20:072020/03/17 生活 向防疫戰士致敬！民代媒合業者贈千瓶健康飲給新北聯醫 15:502020/03/18 生活 兩岸熱門新聞 78萬天價機票！倫敦直飛上海40張一天全賣光 - 兩岸 陸反制5美媒 耿爽：媒體有意見可向美國提出 - 兩岸 北京首都機場將進行航班分流 旅客檢測後才可轉飛 - 兩岸 香港消委會：半數護唇膏含致癌物 涉多款名牌 - 兩岸 鍾南山：疫情需要國家強力干預 聚餐喝咖啡都不行 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。