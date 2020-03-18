17日大陸網傳消息稱，北京首都機場入境國際航班，將分流至河北、天津的周邊機場，旅客測新冠確認健康才允許轉飛回北京，指該措施將從18日晚間開始實施，但始終未獲官方證實。

大陸媒體「北京時間」報導，18日天津濱海國際機場客服人員證實此事，並表示暫未接收此類航班，且航班會提前通知旅客。18日下午，太原武宿機場工作人員也證實此事，並表示具體由防疫中心負責，人員已就位。

(旺報 )