台南市守望相助巡守大隊大隊長宋俊明因應新冠肺炎疫情，捐贈6000副護目鏡，由市長黃偉哲轉發。(曹婷婷攝)

防疫不能沒有武器！全球新冠肺炎疫情趨於嚴峻，台灣累計病例破百，台南市守望相助巡守大隊大隊長宋俊明捐贈6400支護目鏡分送全市逾5000名巡守隊員，全面提升防疫措施。台南市長黃偉哲感謝說，防疫期間，巡守隊員不僅要有口罩，還要有護目鏡，將來面對不確定疑似人員，為避免被感染，防備充足才安心。

繼守望相助巡守大隊吳姓顧問捐贈台南市警局護目鏡之後，今天宋大隊長再捐6000副護目鏡，全面提升巡守隊員防護新冠肺炎措施。黃偉哲代表轉發全市巡守隊員每人1副護目鏡，他說，護目鏡提供給巡守隊員多一層保障，多一層保護，巡守工作就能夠做更好，治安沒假期，防疫也沒有假期。

黃偉哲表示，戴口罩雖可阻絕病毒侵入，但仍可能因異物癢，用手抓鼻子、揉眼睛，導致病毒侵入，有了護目鏡，平時可阻絕病毒侵入，碰到疑似病例也能避免病毒侵入。他以SARS為例，好幾位醫護人員照顧病患卻不慎染病，巡守隊員在社區守望相助巡守時，碰上陌生人機會大，如有人突然對巡守員咳嗽或吐口水，問題就大條了。

宋俊明說，為了感謝不辭辛勞協助治安的巡守隊員們，在第一線面對市民，保護大家安全，贈送每人1副護目鏡，希望能帶給巡守隊員執勤中最安全的防護。

(中時 )